De Laurentiis punge Jorginho: “Ha tirato un non rigorista. Sarebbe stato meglio Insigne…”

De Laurentiis contro Jorginho. Il presidente del Napoli ha parlato dopo Italia-Svizzera e ha lanciato una frecciatina contro l’ex centrocampista azzurro.

DE LAURENTIIS RIGORE JORGINHO

Italia e Svizzera pareggiano 1-1 e restano a pari punti in testa al gruppo C delle qualificazioni europee al Mondiale 2022 in Qatar a quota 15, frutto di quattro vittorie e tre pareggi. Gli Azzurri hanno una migliore differenza reti: +11 (13 gol fatti e due subiti) contro il +9 (11 reti segnate e due subite) dei rossocrociati. Lunedì sera c’è l’ultima giornata con Svizzera-Bulgaria e Irlanda del Nord-Italia.

Al termine della gara fra Italia e Svizzera terminata all’Olimpico di Roma, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il patron dei partenopei non ha risparmiato una frecciatina all’ex Jorginho:

“Se sono contento per il gol Di Lorenzo stasera? Non è il primo gol che segna. Mi dispiace che facciano sempre battere i rigori a chi rigorista non è”.”Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio… – ha detto De Laurentiis, pizzicando Jorginho. Il presidente azzurro nel prepartita ha anche ricordato Giampiero Galeazzi – È stato un grande, è andato via troppo presto. Ha voluto vivere in un certo modo ma lo ricorderemo per sempre“.

JORGINHO AMATO A NAPOLI

La battuta di Aurelio De Laurentiis su Jorginho non sarà piaciuta a Jorge Santos,procuratore del centrocampista. L’agente nel prepartita aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio parlando di un possibile ritorno in maglia azzurra:

“Jorginho, lo seguo dai tempi della Sanbonifacese e vi posso garantire che sapevo già sarebbe diventato un fenomeno.

Pallone d’Oro? Se lo danno a chi ha dimostrato di più nella scorsa stagione, Frello è un serio candidato, perché ha vinto più di tutti quelli presenti in lista. Ha fatto più anche di Cristiano Ronaldo e Messi. Quanto è stato vicino alla Juve di Sarri? Molto, perché il ragazzo ed il mister hanno sempre avuto un rapporto speciale.

Ritorno al Napoli di Jorginho? Mai dire mai, perché il mercato è molto dinamico. Marina Granovskaia, però, ci ha già fatto sapere di volergli rinnovare il contratto, per cui vedremo cosa accadrà”.