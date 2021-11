SKY: Insigne al Toronto svelate cifre e bonus. Ponti d’oro per il Napoli

Insigne al Toronto svelate le cifre e i bonus. Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky rivela i dettagli della proposta economica dalla MLS.

Gianluca Di Marzio ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte ha svelato le cifre del Toronto per Inisgne:

“Rinnovo Insigne più vicino? Non sono ottimista. La forbice tra le parti non è indifferente. Anzi. Il Napoli ha offerto meno di quanto guadagni oggi Lorenzo. Un calciatore in scadenza, peraltro capitano e simbolo della squadra, un fantasista che può firmare con altre società a gennaio, è normale che punti a guadagnare di più e non di meno. Non a caso dall’MLS, precisamente da Toronto, sono pronti ad edificare per lui ponti d’oro, offrendo delle cifre non indifferenti, si parla di 6/7 milioni netti più bonus, ha spiegato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport.

Troppo bassa l’offerta della SSC Napoli per convincere Lorenzo a rinnovare?

“Il presidente Aurelio De Laurentiis gli offre un ingaggio da 3,5 milioni più bonus, di cui cinquecentomila euro da corrispondere a Lorenzo se fa trenta partite. Insomma, sono bonus molto articolati e legati al rendimento”.

Insigne rinnoverà?

“A queste condizioni, non si può trovare l’accordo. Se il Napoli cambierà l’offerta, forse il capitano potrà andargli incontro. Alla fine, starà al ragazzo decidere se accettare le avance in arrivo dalla MLS o aspettare un rilancio del Napoli o attendere che si facciano vive squadre più competitive del Toronto. Deciderà insieme alla famiglia”, ha concluso Gianluca Di Marzio.