Napoli, Demme positivo al Covid: Arriva il comunicato ufficale

Diego Demme positivo al Covid. Il centrocampista del Napoli è asintomatico ed è stato già posto in isolamento.

DEMME POSITIVO AL COVID

Il centrocampista del Napoli, Diego Demme, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stata la stessa SSC Napoli attraverso una nota ufficiale.

“Diego Demme, regolarmente vaccinato, è risultato positivo al COVID 19 all’ultimo controllo di routine effettuato questa mattina. Il calciatore è asintomatico e in isolamento a casa. Il gruppo squadra seguirà le indicazioni previste dai protocolli sanitari”.

Il centrocampista tedesco è quindi fortunatamente asintomatico, ma dovrà rispettare un periodo di isolamento domestico così come imposto dai protocolli. Solo i prossimi giorni diranno quindi quando potrà unirsi nuovamente ai compagni e mettersi a disposizione di Luciano Spalletti.

Per Demme si tratta evidentemente di un inizio di stagione complicato, visto visto che sin qui ha totalizzato solo tre presenze in campionato (per un totale di appena 37’ di gioco) alle quali vanno aggiunte due in Europa League.

Il giocatore azzurro infatti, nel corso dell’estate ha riportato un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio che l’ha costretto a diverse settimane di stop e a saltare le prime cinque gare di campionato.