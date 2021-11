Spalletti, ama la mozzarella e vive in hotel. Adora un quartiere di Napoli

Luciano Spalletti ha un debole per la mozzarella. A Napoli vive in hotel e quando esce preferisce un quartiere su tutti.

SPALLETTI TRA LA MOZZARELLA I QUARTIERI DI NAPOLI

La mozzarella ha conquistato anche Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo si è subito ambientatonel capoluogo campano, come rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Spalletti, quando gli impegni quotidiani con la squadra lo permettono, o magari quando non guarda partite, si dedica alla cura della sua perfetta forma in palestra. A tavola il tecnico del Napoli, regola dosi e portate pur amando il buon cibo ed essendo un esperto di vini (che peraltro produce nella sua tenuta in Toscana).

Un debole della gastronomia partenopea? Come lo stesso Spalletti ha dichiarato, è la mozzarella.