CODACONS: Dazn dice di voler contrastare la pirateria, ma vuole solo aumentare gli incassi

Il Codacons contro DAZN. Gianluca Di Ascenzio presidente dell’associazione dei consumatori critica la politica del canale in streaming. CODACONS CRITICA DAZN

“Dazn dice di voler contrastare la pirateria, ma vuole solo aumentare gli incassi. Diritti TV a loro solo per ragioni economiche”. Gianluca Di Ascenzio, presidente del Codacons ai microfoni di 1Station Radio critica DAZN e l’intenzione di eliminare la visione sul doppio dispositivo.



“Il 16 novembre ci sarà l’incontro tra il ministro Giorgetti e gli esponenti di Dazn. La piattaforma, ad oggi, non ha ancora confermato la scelta di eliminare la concurrency, ma, per ora, le voci hanno generato il panico tra gli abbonati. Noi, come Codacons, abbiamo diffidato Dazn per chiedere se hanno davvero intenzione di modificare unilateralmente il contratto: in tal caso, ci muoveremo di conseguenza. Tutti noi siamo d’accordo che la pirateria crei un grosso danno, ma ci sono altri modi per contrastarlo.

La Gdf e la Polizia Postale fanno già un grandissimo lavoro. La sensazione è che la piattaforma, con la scusa di voler combattere la pirateria, voglia spingere gli utenti a rescindere l’attuale contratto per farne un altro ad un prezzo più elevato. Inutile dire che offrano la disdetta gratuita: una volta fatta, l’utente sarebbe comunque costretto ad abbonarsi di nuovo con loro, visto che sono gli unici ad avere tutte le gare di Serie A”.

Il presidente del Codacons su DAZN aggiunge: “Tra l’altro, sarebbe stato il caso che risolvessero prima i problemi di trasmissione, visto che, sebbene il servizio sia migliorato da inizio stagione, è ancora lontano dall’essere perfetto. Andrebbe fatta, dunque, una riflessione sul perché siano stati assegnati i diritti a Dazn.

Io, da uomo della strada, dico sia solo un fattore economico. Le perplessità sulla piattaforma erano vive già prima di questa stagione, ma si è andati avanti lo stesso. Speriamo nella buona riuscita della mediazione del Mise e, qualora non dovessero riuscirci, siamo pronti a portare Dazn in tribunale. I consumatori possono rivolgersi a noi contattandoci attraverso il sito ufficiale: codacons.it”