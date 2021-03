Serie A, diritti TV a DAZN, Ecco quanto incasserà il Napoli

Dazan si è aggiudicata i diritti tv della serie A per il prossimo triennio. Il Napoli ricava una cifra annua superiore al passato.

L’accordo tra DAZN e la lega calcio per i diritti tv della serie A per il prossimo triennio permetterà al Napoli di ricavare una cifra maggiore rispetto al passato. Una luce in fondo al tunnel della crisi.

Aurelio De Laurentiis è stato il maggiore promotore dell’avvento di DAZN, il patron ha supportato sin dalla prima offerta l’emittente satellitare e alla fine ha avuto ragione. Antonio Corbo su Repubblica racconta alcuni retroscena legati agli incassi che il Napoli percepirà dal canale in streaming:

“Il futuro del Napoli ricomincia in queste ore. Per ricostruire, la prima pietra c’è. È di almeno 88 milioni la sua quota dopo l’accordo con Dazn. Quella della Juve sfiora i 120. La tv di Diletta Leotta e Pierluigi Pardo ne investe 840 a stagione, rasserenando la serie A precipitata in un profondo rosso, balla su 4 miliardi di passivo”.

“Aurelio De Laurentiis è stato tra i registi dell’operazione in Lega, d’accordo le grandi società, ostili il Benevento di Vigorito e il Torino di Cairo. De Laurentiis potrà dedicarsi al nuovo Napoli. Non è stato mai così facile leggerne i programmi. Sono due. Dipende: partecipazione alla Champions o alla Europa League. Un dislivello di 40 milioni deciderà il mercato”, ha sottolineato il decano dei giornalisti napoletani in merito all’attuale situazione sui diritti TV.