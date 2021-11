Sconcerti: “Napoli, ora cominciano i problemi veri. Vi spiego”

Mario Sconcerti parla del Napoli e della corsa scudetto in Serie A che riprenderà con il match tra la squadra di Spalletti e l’Inter. Il giornalista ai microfoni di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli dice: “Adesso nasce un piccolo problema per il Napoli di Spalletti. Fino ad ora ha mostrato continuità ma quando la Serie A ricomincerà a giocare avrà un calendario molto duro. Sarà la vera prova del nove per capire se gli azzurri possono restare al primo posto in classifica, visto che dovrà affrontare molte big“.

Secondo Sconcerti al momento il “campionato italiano è indirizzato, Napoli e Milan si giocano lo scudetto e non capisco come si possa tirare dentro anche l’Inter, dato che ci sono molti punti di differenza tra queste tre squadre“. In totale sono “sette e la squadra di Simone Inzaghi dovrebbe recuperare molti punti e la vedo davvero molto complicata come cosa da fare”. Intanto il Napoli nella sfida con l’Inter dovrà capire se potrà avere a disposizione Diego Demme che è positivo al Covid anche se asintomatico. Nel caso Spalletti è coperto con gli uomini a centrocampo, dato che non mancano le alternative in mediana con Anguissa e Lobotka.