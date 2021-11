Jorginho: “A Napoli è stato favoloso. L’arrivo di Sarri ha cambiato tutto. Quando arrivò Valdifiori ero pronto ad andarmene”

Jorginho, ex centrocampista del Napoli, ha parlato della sua esperienza in azzurro ai microfoni del quotidiano France Football.

JORGINHO SULL’ESPERIENZA A NAPOLI

Il candidato al Pallone d’Oro, Jorginho. Autore di tre errori consecutivi in nazionale dal dischetto, gli ultimi due negli scontri diretti pareggiati con la Svizzera. Per qualificarsi bisogna aspettare la doppia sfida di lunedì. L’Italia gioca a Belfast contro l’Irlanda del Nord, la Svizzera riceve la Bulgaria. Si parte da una situazione di pari punti, con la differenza reti generale che vede in vantaggio gli azzurri di due reti rispetto agli elvetici. Bisogna quindi vincere con più gol possibili per non avere pensieri. In caso di parità anche nella differenza reti conterebbe il maggior numero di gol negli scontri diretti e passerebbe la Svizzera, visto che l’andata con l’Italia è finita 1-1.



Jorginho, ex centrocampista del Napoli e regista della Nazionale di Mancini, ha parlato in un’intervista esclusiva a France Football.

“A Napoli è stato favoloso. Non è Italia, è un altro Paese. Non so se esista la stessa passione per il calcio altrove. Ho adorato quella città e quella squadra. Dopo sei mesi lì avevo iniziato a impormi, ma commisi l’errore più grande della mia carriera. Andai in vacanza in Islanda e in Brasile e mi fermai per 30 giorni. Al mio ritorno ho preso a infortunarmi e ho perso il mio posto. Benitez aveva ragione a scartarmi, oggi non rifarei mai quell’errore”.

Jorginho ha poi aggiunto: “L’arrivo di Sarri poi ha cambiato tutto. Il nuovo mister si era portato dietro il suo pupillo nel mio ruolo, Valdifiori, e io ero pronto ad andarmene, ma poi mi ha dato una chance e nel suo sistema di gioco mi sono inserito alla perfezione“.

“Abbiamo fatto un lavoro formidabile insieme per tre stagioni. È stato fantastico, anche se mi porto dietro il grande rammarico di non aver vinto lo Scudetto nel 2017-2018“, ha sottolineato Jorginho centrocampista del Chelsea.