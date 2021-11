Napoli, tutti negativi al Covid dopo Demme

La squadra si è allenata agli ordini di Luciano Spalletti in vista del ciclo terribile. Il Napoli tornerà in campo il 21 novembre a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi, poi al Maradona arriverà la Lazio di Maurizio Sarri che rischia di non poter contare su Ciro Immobile che ha un edema al polpaccio sinistro che gli ha impedito di scendere in campo con la Nazionale di Roberto Mancini che lunedì dovrà battere l’Irlanda del Nord con diversi gol di scarto per avere la certezza di giocare i prossimi mondiali.