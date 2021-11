Neuhaus nel database del Napoli, Giuntoli non molla Mandava: le ultime notizie

Cristiano Giuntoli pensa a Florian Neuhaus come centrocampista per il Napoli, osservato speciale anche Reinildo Mandava. La società azzurra sembra aver rotto gli indugi, per il calciomercato di gennaio vuole fare qualche colpo importante. Rinforzare la squadra di Luciano Spalletti che lotta per lo scudetto, ma che a gennaio si ritroverà senza quattro giocatori importanti. Perdere Kouliblay, Anguissa, Ounas e Osimhen non è una cosa da poco. Molta incertezza c’è sul recupero del nigeriano che potrebbe tornare anche a metà gennaio, saltando la Coppa d’Africa. Dopo oltre un mese di assenza dai terreni di gioco dovrà riprendere la condizione migliore.

Calciomercato invernale: Neuhaus piace al Napoli

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport su alcuni obiettivi del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: “Mentre Florian Neuhaus (25 a marzo), nove apparizioni pure in Nazionale, è invece il centrocampista del Borussia Mönchengladbach che sembra abbia già conquistato un posto nel data-base di Castel Volturno. A sinistra, e si sa, la prima scelta resta Reinildo Mandava (27) che il Lilla non vuole, chiaramente, liberare per gennaio ma che

a giugno sarà un parametro zero“.

Ma Neuhaus non è l’unico obiettivo del Napoli per il calciomercato di gennaio. Gli azzurri stanno puntando anche un altro calciatore che milita in Bundesliga. Uduokhai piace molto al Napoli, anche perché oltre al difensore centrale può giocare in altri ruoli. Per la società di Aurelio De Laurentiis sarebbe un investimento importante, ma comunque alla portata del club che sta valutando diverse opzioni. Sky ha anticipato i nomi del mercato del Napoli, ma come sempre Giuntoli segue diverse piste. Basti ricordare il caso di Anguissa, un nome uscito all’improvviso dal database del Napoli, su cui il direttore sportivo ha affondato il colpo per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti. Le manovre sotto traccia continuano e la sensazione è che il Napoli voglia fare più di un acquisto durante la prossima sessione di calciomemercato.