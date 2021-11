SKY: “Mandava-Napoli si può fare a gennaio. In arrivo anche un centrocampista?”

Mandava-Napoli operazione che potrebbe essere chiusa a Gennaio. Giuntoli valuta anche un centrocampista.

MANDAVA-NAPOLI SI LAVORA PER GENNAIO

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, nel corso della puntata odierna della trasmissione Marte Sport Live, ha parlato dei movimenti del Napoli per il mercato di gennaio:

“Reinildo Mandava è un’operazione che potrebbe essere chiusa a già a gennaio? Sì. E’ uno dei giocatori sui quali il Napoli sta lavorando. Può concludersi a gennaio, ma non sappiamo quanto siano vicini: non è una trattativa in via di definizione.

Il Napoli potrebbe aggiungere un centrocampista in più o un terzino sinistro, ma ora non ci sono emergenze. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, al massimo, starà attento ad eventuali da prendere in considerazione, perché la posizione del Napoli nell’attuale classifica lascia ben sperare”.