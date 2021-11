Mandava spunta l’Atletico Madrid, nel Napoli c’è ottimismo

Reinildo Mandava resta nel mirino del Napoli pronto a chiudere l’operazione a gennaio, ma c’è anche l’Atletico Madrid. Il club spagnolo sta prendendo informazioni sul calciatore del Mozambico che ha il contratto in scadenza nel 2022. Proprio la possibilità di prenderlo a parametro zero la prossima stagione, sta facendo alzare l’interesse intorno al terzino di proprietà del Lilla. il club francese ha un ottimo rapporto con il Napoli di De Laurentiis, con cui ha chiuso l’acquisto di Osimhen solo due stagioni fa.

Calciomercato: Mandava, le ultime notizie

Mandava resta un obiettivo di mercato del Napoli, con Giuntoli che vuol anticipare la concorrenza e chiudere l’acquisto già a gennaio. Sarebbe un ottimo colpo per il Napoli che non riesce ancora a capire se potrà contare su Ghoulam. Il terzino algerino in una intervista ha detto di stare meglio, ma al momento non viene praticamente utilizzato da Spalletti. Mandava può arrivare al Napoli con un indennizzo al Lilla, una cifra nettamente inferiore al suo valore di mercato. Giuntoli sta studiando la proposta da fare, ,ma per Mandava deve stare attento all’Atletico Madrid. Il club spagnolo sta prendendo informazioni e già in passato è riuscito a strappare calciatori che piacevano al Napoli.

In questo caso il discorso è diverso. Il club azzurro è in netto vantaggio sulle concorrenti. Il direttore sportivo del Napoli sta trattando il calciatore già dalla scorsa stagione e sembra arrivato il momento di chiudere. Ma gli obiettivi del Napoli per gennaio sono molteplici, anche perché bisogna tamponare qualche falla dovuta alla Coppa d’Africa e la perda di giocatori come Anguissa, Osimhen e Koulibaly. Il club durante il mercato estivo ha investito molto poco in fase di calciomercato, quindi se dovesse arrivare a gennaio in una buona posizione di classifica potrebbe decidere di concludere qualche trattativa per rinforzare la rosa di Spalletti che è già molto valida.