Osimhen rientra a Napoli: “Vuole essere un trascinatore, con l’Inter ha un obiettivo”

Victor Osimhen torna a Napoli dopo gli impegni con la Nigeria e si prepara per la sfida con l’Inter, con l’obiettivo di segnare a San Siro. Il gol al nigeriano manca da circa un mese, in cui c’è stato anche un problema fisico. Per Osimhen si tratta di una enormità, lui che dà sempre tutto per la squadra e per cercare la via della rete. Inevitabile per un attaccante vivere per segnare. Con la Nigeria ha ritrovato la via della rete e questo può essere solo un bene, ma ora per Osimhen c’è il Napoli e la sfida con l’Inter da giocare al massimo in uno stadio davvero complicato. I nerazzurri dovranno fare a meno di De Vrij e Sanchez fuori per infortunio, ma la squadra di Inzaghi è temibile e vuole recuperare punti proprio al Napoli.

Inter-Napoli: Osimhen vuole esaltarsi

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sul rientro di Osimhen a Castel Volturno in vista della gara con l’Inter, valida per la tredicesima giornata di Serie A: