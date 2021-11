Inter senza Sanchez e De Vrij col Napoli, buone notizie per Lautaro Martinez

L’Inter perde Alexis Sanchez per la sfida con il Napoli, l’attaccante cileno ha un problema muscolare, recuperato Lautaro Martinez. I due giocatori si sono fermati durante le gare delle rispettive Nazionali ed hanno fatto preoccupare Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter sta preparando la gara con il Napoli, valida per la tredicesima giornata di Serie A. L’Inter deve vincere per recuperare tre punti agli azzurri, che attualmente sono a sette punti dalla vetta occupata da Napoli e Milan.

Sanchez e Lautaro Martinez: le ultime notizie

Inzaghi può stare tranquillo per le condizioni di Lautaro Martinez, che sarà titolare col Napoli. I medici dell’Argentina hanno rassicurato tutti, si tratta solo di una botta e nulla di grave. L’attaccante si metterà a disposizione del tecnico dell’Inter e potrà scendere regolarmente in campo. Discorso diverso per Sanchez che ha avuto un problema muscolare serio, che lo potrebbe tenere fuori causa fino alla fine del 2021. Sanchez sicuramente non giocherà con il Napoli, partita da cui sarà assente anche il difensore De Vrij che si è infortunato con l’Olanda. Recuperano invece Dzeko e Bastoni. L’attaccante ed il difensore hanno avuto dei problemi fisici che sono stati superati durante questa settimana e quindi ci saranno durante la sfida Inter-Napoli.