Inter-Napoli: Dzeko ci sarà, Bastoni pure. Fuori De Vrij, ecco il sostituto

Edin Dzeko sarà in campo per Inter-Napoli, Simone Inzaghi recupera pure Bastoni ma dovrà rinunciare a De Vrij per la sfida di San Siro. Rientra l’allarma per Dzeko in casa Inter, l’attaccante sarà regolarmente al centro dell’attacco in coppia con Lautaro Martinez. Dzeko aveva avuto un problema muscolare con la Bosnia, che lo ha costretto a rientrare in anticipo a Milano. Stessa cosa accaduta anche a Bastoni che ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana senza giocare nemmeno un minuto, nel doppio scontro con Svizzera e Irlanda del Nord. Bastoni e Dzeko ora hanno recuperato per Inter-Napoli e giocheranno regolarmente. Un recupero importante per Simone Inzaghi che deve rincorrere il Napoli ed il Milan piazzate al primo posto in classifica, a sette punti di distacco.

Formazione Inter: De Vrij salta il Napoli, ci sono Dzeko e Bastoni

In giornata sia Dzeko che Bastoni rientreranno a lavorare con il gruppo, poi ci sarà un test più decisivo verso fine settimana. In ogni caso le condizioni dei due calciatori non preoccupano. Discorso completamente diverso per De Vrij che salterà la sfida di San Siro. Il difensore si è infortunato con l’Olanda ma gli esami strumentali non hanno evidenziato uno stiramento. De Vrij salterà la sfida con il Napoli perché non riuscirà a recuperare in tempo. Al posto del difensore olandese è pronto a giocare Ranocchia.