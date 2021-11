Inter-Napoli: Dzeko lascia il ritiro della Bosnia, dubbio per Inzaghi

Edin Dzeko rischia di saltare Inter-Napoli per infortunio, l’attaccante ha lasciato il ritiro della Bosnia ed ha fatto ritorno a Milano. Dzeko si metterà a disposizione dei sanitari nerazzurri che valuteranno le sue condizioni in questa settimana, per capire se potrà scendere in campo contro il Napoli. Dzeko ha avuto un risentimento muscolare ma che non ha evidenziato lesioni. L’attaccante non è al meglio della condizione e quindi salterà la sfida tra Bosnia e Ucraina, ma farà di tutto per essere in campo nella sfida di domenica tra Inter e Napoli, big match della tredicesima giornata di Serie A.

Per quella sfida Simone Inzaghi ha più di un dubbio. Oltre all’infortunio di Dzeko, che sembra quello meno grave, il tecnico dovrà verificare le condizioni di Bastoni e De Vraij. Il difensore italiano ha risposto alla chiamata di Mancini ma non è stato portato nemmeno in panchina con la Svizzera e visti i problemi muscolari è tornato a casa in anticipo. Infortunio più grave per De Vrij che ha avuto un problema con l’Olanda ed è in forte dubbio per la sfida Inter-Napoli. Questa settimana sarà decisiva per l’inter per cercare di recuperare qualche giocatore importante, altrimenti Inzaghi dovrà puntare sui sostituti.