Napoli: Malcuit e Manolas verso il recupero, vogliono esserci con l’Inter

Kevin Malcuit e Kostas Manolas lavorano per essere convocati per Inter-Napoli le condizioni dei due difensori migliorano. I due calciatori sono reduci da due infortuni diversi che li hanno tenuti fuori da campi da gioco a lungo. Le ultime notizie sulle condizioni di Manolas e Malcuit fornite da Corriere dello Sport fanno sapere che i due calciatori sono vicinissimi al recupero. Luciano Spalletti può sperare di far rientrare tra i convocati di Inter-Napoli sia Malcuit che Manolas. Sarebbero sicuramente due pedine importanti per il tecnico del Napoli che come centrale di difesa ha solo Juan Jesus come sostituto. Il difensore brasiliano è stato autore di una buona prova con il Verona nell’ultima giornata di campionato, ma avere anche Manolas sarebbe un’arma in più.

Ancora più importante il recupero di Malcuit che può essere un’alternativa a Di Lorenzo che gioca praticamente sempre, anche con la Nazionale di Mancini. Al momento Zanoli è l’unico sostituto di Di Lorenzo, ma il giovane esterno è stato impiegato da Spalletti anche come esterno sinistro. In questa settimana bisognerà valutare anche le condizioni di Demme, risultato positivo a Covid 19.

In tema di infortuni e recuperi c’è una situazione non proprio florida in casa Inter. Simone Inzaghi deve fare i conti con due infortuni in difesa: Bastoni e De Vrij potrebbero saltare la sfida con il Napoli. Discorso diverso per Dzeko, che ha lasciato il ritiro della Bosnia, anche se il suo recupero sembra possibile per la gara Inter-Napoli.