Infortunio De Vrij: l’Inter può perdere un altro difensore col Napoli

L’Infortunio di Stefan De Vrij tiene in ansia l’Inter in vista della sfida col Napoli, il difensore ha avuto un problema muscolare con l’Olanda. Il giocatore si è fermato mentre giocava con la sua Nazionale. Per De Vrij si teme uno stiramento, se la notizia dovesse essere confermata allora non potrebbe giocare la sfida con il Napoli. L’Inter attende con ansia la risposta degli esami strumentali.

Gazzetta dello Sport fa il punto sull’infortuno di De Vrij che può saltare Inter-Napoli. Oggi verranno effettuati gli esami strumentali da parte dello sfaff medico olandese che dovranno dare una risposta più chiara sulle condizioni del calciatore. Per l’Inter sarebbe sicuramente una pessima notizia, dato che De Vrij è uno dei punti fermi della retroguardia di Simone Inzaghi. Allenatore che cerca di risalire la classifica per avvicinarsi a Napoli e Milan che guidano la Serie A a pari punti. Il tecnico dell’Inter per la sfida con il Napoli attende segnali positivi anche dalle condizioni di Bastoni che ha lasciato il ritiro dell’Italia. Guai muscolari per il difensore che pure è in dubbio per la sfida Inter-Napoli, big match di Serie A della tredicesima giornata. Il Napoli attende notizie invece da Demme, positivo al Covid. L’ulteriore giro di tamponi ha escluso altri positivi nel gruppo azzurro. Spalletti potrebbe convocare Demme se dovesse diventare negativo, ma bisognerà attendere l’esito dei successivi tamponi.