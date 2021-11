Fabio Volo fa fuori il Napoli: “Lo scudetto lo merita il Milan, non c’è dubbio”

Fabio Volo fa fuori il Napoli dalla lotta al titolo, secondo lo scrittore lo scudetto lo merita il Milan di cui è un tifoso. Durante una intervista a Gazzetta dello Sport, Fabio Volo si sofferma sulla lotta scudetto che in questo momento vede Milan e Napoli viaggiare a pari punti in vetta alla classifica della Serie A.

Ho quasi paura a dirlo. Però se lo meriterebbe. È una squadra giovane, con un bel progetto, speriamo sia l’anno dei frutti! Però dobbiamo stare attenti: io temo molto l’Inter, più del Napoli, e diffido pure della Juventus nonostante sia lì sotto. La strada è lunga, bisogna durare tanto e alla fine in pochi riescono a tenere certi ritmi.

Dunque per Fabio Volo anche l’Inter è più forte del Napoli e per la corsa Scudetto teme di più i nerazzurri, che in questo momento sono terzi in classifica con sette punti di svantaggio. Domenica prossima per la tredicesima giornata di Serie A ci sarà proprio al sfida tra Inter e Napoli con Simone Inzaghi che deve fare i conti con gli infortuni di De Vrij e Bastoni in difesa, oltre che di Dzeko in attacco. Per il Napoli sarà una sfida estremamente delicata. La squadra di Spallaetti è chiamata a reagire dopo il pareggio in casa con il Verona.