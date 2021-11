“Il Napoli prepara il rinnovo di Mertens” le cifre

Il Napoli vuole il rinnovo di Dries Mertens attaccante belga che ha il contratto il scadenza nel 2022. Il giocatore è stato fermo ad inizio stagione a causa di una operazione alla spalla. Al suo rientro sta trovando spazio anche se non sempre da titolare. Il valore di Mertens non si discute ma alla soglia dei 35 anni il Napoli deve fare una valutazione attenta.

Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, il Napoli sta pensando anche al rinnovo di Mertens. A Top Calcio 24 Schira dice: ” Attualmente Mertens al Napoli percepisce 5 milioni di euro. Il club di De Laurentiis è pronto a fare un’offerta per il rinnovo a 2 anni ma con un ingaggio ribassato a 2 milioni di euro. Non so se Mertens deciderà di abbassarsi l’ingaggio”.

Rinnovo Mertens: attenti alla MLS

La politica di De Laurentiis è chiara vuole abbassare il tetto degli ingaggi. Quindi non farà deroghe sugli stipendi, soprattutto ad un calciatore in età avanzata. Il patron del Napoli potrebbe fare una sola eccezione sugli ingaggi. Se Mertens non accetterà potrebbe giocare in Mls, sono tante le voci di calciomercato che lo vogliono nel massimo campionato degli Stati Uniti nella prossima stagione. Idea che piace a molti club della Major League Soccer.