Ounas pronto il rinnovo col Napoli: incontro con l’agente

Il Napoli ed Adam Ounas ancora insieme, il club azzurro vuole far firmare il rinnovo al giocatore algerino fino al 2026. Da esubero a pedina importante per Spalletti. La vita di Ounas al Napoli è cambiata completamente con l’arrivo del tecnico toscano. L’allenatore ha bloccato la partenza di Ounas in estate. L’algerino piaceva al Marsiglia, pronto a presentare un’offerta al Napoli, ma Spalletti di è opposto. Dato che il Napoli non voleva fare molti movimenti di mercato, Spalletti ha deciso di tenersi Ounas e di puntarci durante la stagione in corso.

Reduce da un infortunio Ounas resta un calciatore importante per Spalletti. L’attaccante sembra maturato ed il gol al Legia Varsavia ha fatto vedere tutta la sua tecnica. Ora cerca continuità di rendimento. Intanto il Napoli vuole il rinnovo di Ounas. Secondo calciomercato.com il club azzurro incontrerà il suo agente per prolungare il contratto dal 2023 al 2026.