Insigne superstar in MLS, Toronto lo ricopre d’oro: la risposta dell’attaccante

Il Toronto vuole far diventare Insigne una star della MLS, così come accadde con Giovinco, l’offerta del club è molto allettante. Il giocatore del Napoli alla soglia dei 31 anni sta decidendo il suo futuro e l’orientamento è quello di continuare a giocare in Europa. Il suo agente aveva smentito i contatti con la MLS, ma in realtà Toronto ha fatto più di un pensiero per Insigne, mettendo sul tavolo cifre allettanti.

I soldi, però, non sono sempre tutto e così Insigne ha deciso di declinare l’offerta dei club canadese, come sottolinea anche Repubblica. L’idea di Toronto era quella di far diventare Insigne una vera e propria star, facendo arrivare in MLS un giocatore che dai portali canadesi viene definito una leggenda. Dal punto di vista economico l’offerta di Toronto è molto importante, ma il giocatore ha ringraziato e rifiutato. Insigne vuole continuare a giocare in Europa, in uno dei top campionati. Al momento il rinnovo di Insigne con il Napoli è completamente fermo, quindi non si esclude una partenza a parametro zero a fine stagione.

In fase di calciomercato non bisogna sottovalutare le ambizioni di Bin Salman, sceicco dal patrimonio sconfinato, appena sbarcato in Premier League. Il Newcastle ha messo gli occhi su Insigne e può fargli un’offerta di contratto molto importante. Il club inglese sarà la mina vagante delle prossime sessioni di calciomercato, grazie alla grande disponibilità economica. Il club attualmente si trova in zona retrocessione in Premier League ed una partecipazione alla Champions League 2022/23 sembra assai improbabile.