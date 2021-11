RAI – Il Newcastle vuole Insigne, pronta una maxi offerta al calciatore del Napoli

Il Newcastle è pronto a ricoprire d’oro Lorenzo Insigne, la notizia viene lanciata dai Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai. Al momento la situazione legata al rinnovo di contratto di Insigne non ha avuto alcun risvolto positivo. Qualora si dovesse andare avanti di questo passo, il giocatore del Napoli già da gennaio si svincolerebbe a parametro zero. La distanza tra l’offerta del Napoli per Insigne e la posizione dell’entourage del giocatore è più che mai distante. Questo non fa altro che alimentare l’interesse di altre società, pronte ad investire su un giocatore di 30 anni senza investire nulla per il costo del cartellino.

Insigne al Newcastle: lo vuole lo sceicco Bin Salman

Dopo le parole dell’agente del calciatore sono uscite fuori molte novità di mercato per Insigne. Dalla Mls farebbero carte false per portarlo negli USA. Una pista, che per ora ora, non piace all’entourage del calciatore che ha bloccato la trattativa tra Insigne e l’agente incaricato dal Toronto di avviare i contatti. Secondo Ciro Venerato Insigne vuole continuare la sua carriera in Europa, tra Spagna e Premier League, possibilmente. Il Newcastle per Insigne potrebbe essere un’opportunità, anche perché il club inglese non avrebbe alcun problema a riconoscergli un ingaggio molto alto.

Il proprietario del Newcastle, Bin Salman, ha un patrimonio di 50 volte superiore rispetto a quello degli sceicchi del PSG, tanto per rendere l’idea. In questo caso De Laurentiis, così come altri presidenti, non potrebbero mai competere. Anche perché il patron del Napoli ha deciso di avviare una politica di austerity incentrata al contenimento del tetto di ingaggi. Da questo punto di vista non si farà alcuna eccezione. Ecco perché anche il rinnovo di Mertens è in bilico. Il Napoli a fine stagione cercherà di sganciarsi da qualsiasi contratto molto oneroso, come ad esempio quello di Ghoulam che va in scadenza di contratto a giugno 2022.