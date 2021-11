Napoli affondo per Mandava: due fattori lo spingono in azzurro. I tempi

Il Napoli continua a seguire con estremo interesse Reinildo Mandava, obiettivo di mercato già durante la sessione di gennaio. Il terzino del Lilla era stato seguito a lungo anche durante il calciomercato estivo ma la richiesta alta del club francese ha frenato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il Napoli sapeva bene che il contratto di Mandava sarebbe andato in scadenza a giugno del 2022, quindi ha preferito non affondare il colpo ed attendere. Per prendere Mandava a parametro zero il Napoli dovrebbe attendere la fine della stagione, ma il club si sta orientando per anticipare l’affare. Oramai è chiaro che a Spalletti serve un terzino mancino, anche perché Ghoulam fino ad ora non ha dato alcuna garanzia. Il terzino algerino dovrebbe dare prova di integrità fisica tra novembre e dicembre per cambiare le carte in tavola.

Mandava al Napoli: non gioca in Coppa d’Africa

Secondo quanto riferisce Repubblica, Mandava ha parlato già con il suo ex compagno di squadra Osimhen. L’attaccante nigeriano lo ha invitato a vestire la maglia azzurra. A gennaio l’affare si potrebbe concretizzare, con un investimento minimo da parte del Napoli per Mandava. Il prezzo del cartellino del giocatore è calato e con 4-5 milioni di euro si può acquistare. Il 27enne continua a giocare costantemente con il Lilla ma il fatto che sia in scadenza di contratto lo allontana dalla Francia.

Inoltre c’è un altro fattore che la SSCN tiene in considerazione per Mandava: ovvero il fatto che Mandava non giocherà in Coppa d’Africa. L’esterno del Lilla gioca con il Mozambico, che però non si è qualificato per la competizione a cui parteciperanno invece Anguissa, Koulibaly, Osimhen e Ounas. Secondo Repubblica Giuntoli è pronto ad affondare il colpo pe Mandava entro 15 giorni. Il direttore sportivo del Napoli cercherà di piazzare il colpo così da anticipare anche la concorrenza.