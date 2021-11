Napoli, Giuntoli fiuta il colpo di Gennaio. C’è lo zampino di Osimhen

Osimhen grande alleato per Giuntoli per il mercato di Gennaio. Il colpo giusto è Reinildo Mandava, esterno mancino del Lille.

MANDAVA A NAPOLI, LO MANDA OSIMHEN

Victor Osimhen l’uomo in più del Napoli di Spalletti diventa alleato di Giuntoli sul Mercato. Il dirigente azzurro è da tempo sulle tracce di Reinildo Mandava, amico ex compagno di squadra dell’attaccante del Napoli.

L’agnete di Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille in scadenza di contratto la prossima estate. Il suo agente in una intervista in un arecente intervista a Radio Marte ha affermato: ” “Mandava e Osimhen sono grandi amici e l’attaccante gli ha raccontato delle cose bellissime sul Napoli, la mia opinione personale è che ci sia una grande fascino in quetso club. Nel calcio tutto può succedere, potrebbe lasciare il Lille“. Osimhen è partito in pressing sull’amico ed ex compagno nel Lille, ora tocca a Giuntoli provare a concretizzare l’acquisto.

Un nuovo terzino sinistro è la priorità del Napoli sul mercato e Reinildo Mandava è il primo nome sulla lista di Giuntoli.

Mandava è stato uno dei pilastri del Lille di Galtier. I buoni rapporti con il Lille potrebbero favorire l’operazione già a gennaio con il Napoli che assicurerebbe ai francesi pochi milioni di euro per evitare di perderlo a zero la prossima estate. Mandava, nato a Beira, in Mozambico, il 21 gennaio del 1994, è alto un metro e 80, è bravo in marcatura e ha nell’equilibrio la sua arma migliore. Sarebbe felicissimo di approdare in maglia azzurra. L’attaccante Victor Osimhen gli ha parlato benissimo della città e della squadra di Luciano Spalletti.