Napoli, Zambo Anguissa l’affare dell’anno. Pronti 15 milioni per lui: I costi e le cifre dell’operazione

Napoli, Zambo Anguissa ha convito tutti, da Spelletti a De Laurentiis. Arrivato in prestito per 400 mila euro dal Fulham, potrà essere riscattato con 15 milioni.

NAPOLI, AGNUISSA HA CONVITO TUTTI

Andrè Zambo Anguissa è una delle rivelazioni del Napoli salito in testa alla classifica. Il suo acquisto ha permesso a Spalletti di far quadrare gli equilibri del centrocampo. Arrivato pochi giorni prima della sfida con la Juventus (alla terza giornata) è stato subito gettato nella mischia da titolare e non è più uscito dalla formazione. Anzi, è diventato irrinunciabile, per il modo come miscela qualità e quantità. La capacità di assecondare la costruzione del gioco si alterna con quella di andare in tackle e a coprire i varchi.

Una diga e una rampa per il gioco del Napoli. Con un temperamento che rende il tutto ancor più apprezzabile. Il suo innesto ha avuto riflessi positivi pure sul rendimento dei compagni. A cominciare da Fabian Ruiz, rinato con Spalletti nelle funzioni da play anche perché corazzato in copertura dal sostegno di Anguissa.

PRONTO IL RISCATTO

Zambo Anguissa a Napoli ha trovato la dimensione ideale. La soddisfazione è doppia: è protagonista in campo e sta cominciando a conoscere la città. Vive a Posillipo ed è stato raggiunto pure dalla famiglia: la moglie e i due bambini: “Finalmente con me, mi siete mancati”, ha scritto il 25enne sul suo profilo Instagram qualche giorno fa mostrando un’immagine di grande serenità.

Napoli nel presente di Zambo Anguissa, ma anche nel futuro. Perché le sue prestazioni hanno già convinto l’allenatore Luciano Spalletti. Anguissa sarà un punto di riferimento anche per la prossima stagione. L’intenzione della società è quella di acquistarlo a titolo definitivo al termine del campionato, ma De Laurentiis potrebbe anche anticipare tutto a nella sessione di gennaio. Il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, ha strappato, al momento del prestito: 400mila euro per il prestito, 15 milioni per il riscatto. Inizialmente erano 13, poi il Napoli ha strappato al Fulham il pagamento di metà dell’ingaggio (1 milione 750mila euro a testa) a patto di aggiungere due milioni di euro il diritto di riscatto.

Un’opzione di acquisto davvero vantaggiosa: basterà versare 15 milioni al Fulham per garantirsi un campione che al momento dimostra di valerne già il doppio se non di più.

Quanto guadagna il centrocamoista camerunense? Zambo Anguissa a Napoli guadagna 3 milioni di euro netti a stagione, con il riscatto, lo stipendio dovrebbe salire a 4 milioni più bonus.

I NUMERI DI ANGUISSA NEL NAPOLI

Con la maglia del Napoli, Zambo Anguissa ha disputato 10 partite di A (tutte da titolare) e 4 di Europa League (3 dal 1’, con lo Spartak Mosca da subentrato).