Corriere dello Sport – Lozano via da Napoli: “Equilibri delicati, scelto momento peggiore”

La vicenda relativa all’intervista di Hirving Lozano ad Azteca Deportes anima la vigilia di Inter-Napoli, anche Corriere dello Sport prende posizione. Le parole del giocatore dividono sia gli addetti ai lavori che i tifosi. C’è chi ritiene più che legittima l’aspirazione di un professionista di voler giocare in un club più grande, chi invece pensa che l’uscita di Lozano sia molto negativa. È chiaro che la vicenda ha un suo peso specifico, soprattutto per il momento che vive il Napoli. Sulla questione Lozano e la sua intervista, interviene anche Corriere dello Sport che bacchetta il messicano:

Aspirazioni legittime, per carità, ma forse alla vigilia della delicatissima trasferta di Milano con l’Inter, e soprattutto di un ciclo fondamentale in ottica scudetto che fino al 19 dicembre vedrà il Napoli alle prese con i nerazzurri, la Lazio, l’Atalanta e il Milan, Lozano avrebbe potuto calibrare meglio i pensieri e magari rimandare la sua voglia di addio a data da destinarsi. Sia chiaro: non è un delitto e neanche un caso, piuttosto semplice ambizione, ma in questa fase gli equilibri complessivi sembrano prioritari.