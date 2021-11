Lozano pensa al futuro senza il Napoli: “Voglio un club più grande” – VIDEO

Hirving Lozano pensa ad un futuro lontano da Napoli, lo dice chiaramente durante un’intervista rilasciata a Tv Azteca Deportes. L’attaccante messicano parla dal ritiro con la sua Nazionale e non usa mezze misure per descrivere cosa si aspetta in futuro: “Voglio un club più grande“. Non è la prima volta che Lozano fa un ragionamento del genere, il calciatore non ha mai nascosto di voler fare il salto di qualità in una società che abbia maggiore lustro rispetto a quella partenopea. anche questa volta Lozano ha detto la sua opinione, pur ammettendo di trovarsi già in un club molto importante.

Intervista Lozano: futuro lontano da Napoli

Durante l’intervista alla tv Azteca Deportes, Lozano dice di essere un calciatore con “obiettivi chiari. So di essere ad un buon livello e vorrei fare il passo successivo“. Per Lozano questo significa andare via da Napoli: “Voglio andare passo dopo passo, crescendo il più possibile“. Ma sul futuro dopo Napoli, Lozano non ha dubbi: “Ho compagni di squadra molto forti che mi hanno fatto cresce molto. La verità è che mi piacerebbe andare in un club più grande, mi sento in grado di poter fare un passo in avanti. Sto provando a crescere e spero che si realizzino i miei obiettivi“.

Lozano ha parlato anche del grave infortunio subito in Nazionale: “Molti medici mi hanno detto che è stato un miracolo. Potevo perdere l’occhio, questo mi hanno comunicato molti dottori che mi hanno visitato. È stato un periodo molto brutto per me, con tantissime incertezze. Ho pensato di non poter più giocare a calcio. La mia testa è stata sotto pressione, pensavo di non poter più giocare e quindi non poter lavorare. Ho pensato che senza lavoro non avrei guadagnato. Insomma – ha concluso – è stato un momento davvero molto difficile per me e la mia famiglia“.

Contratto Lozano

L’uscita di Lozano sul suo futuro lontano da Napoli non farà molto piacere alla società azzurra. Anche perché le sue parole rischiano di far abbassare il valore di mercato. Il giocatore è gestito da Mino Raiola, procuratore molto abile a far cambiare squadra ai propri calciatori. Già in passato Raiola ha proposto la cessione di Lozano al Napoli, ma l’affare non si è mai concluso. Il messicano è blindato da un contratto fino al 2024 ed il suo valore di mercato va oltre i 50 milioni di euro. Quindi chiunque vorrà prendere il calciatore dovrà presentarsi con un’ottima offerta per De Laurentiis.