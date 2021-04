Cessione Lozano: De Laurentiis fissa un super prezzo, Raiola: “Ma non era un pacco?”

Hirving Lozano protagonista del prossimo calciomercato: il Napoli potrebbe cederlo ma solo se dovesse arrivare una mega offerta.

Aurelio De Laurentiis e Mino Raiola parlano della possibile cessione di Lozano nel prossimo calciomercato estivo. Il calciatore dopo un anno con più ombre che luci ora si è preso la scena. Nella stagione 2020/21 è sicuramente uno dei giocatori più positivi per il Napoli di Gattuso. Gol, assist e ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione delle big sul calciatore e Raiola è già pronto a muovere i fili e tessere la rete per la cessione di Lozano. Secondo quanto riferito da calciomercato.it il Napoli sarebbe anche pronto a prendere in considerazione la cessione di Lozano, ma solo se dovesse arrivare una super offerta.

Lozano via da Napoli: la cifra chiesta da De Laurentiis

Ottanta milioni di euro è la mega cifra con cui un club si deve presentare da Aurelio De Laurentiis per acquistare Lozano. Il prezzo del cartellino del giocatore è stato riferito anche a Mino Raiola che a quanto pare ha risposto con un largo sorriso, come a dire: “Ma come non era un pacco?“. La cifra chiesta da De Laurentiis per cedere Lozano è altissima e questo potrebbe scoraggiare molti club, anche perché la pandemia e la crisi economica hanno fatto calmare la voglia di fare follie sul mercato. Ovviamente i grandi paperoni sono sempre pronti a fare qualche sacrificio e quindi la posizione di Lozano al Napoli non è del tutto blindata. Intanto il Napoli continua a trattare anche il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Anche in questo caso il problema è di natura economica. Fino ad ora l’accordo non è stato trovato, ma sono arrivate smentite su un interessamento del Milan.