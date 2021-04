Venerato: “Milan non interessato ad Insigne, piace un altro giocatore della scuderia Pisacane. Nome a sorpresa per la panchina”

Ciro Venerato esperto di calciomercato della Raio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare di Insigne e l’interesse del Milan.

La visita di Vincenzo Pisacane alla sede del Milan ha fatto accendere i riflettori su un possibile interessamento dei rossoneri per Lorenzo Insigne. Secondo Carlo Laudisa quella dell’agente non è stata una visita di cortesia, ma per Venerato il Milan non è interessato ad Insigne. Ai microfoni di Radio Gol il giornalista della Rai dice: “Il Milan sta incontrando diversi procuratori, tra cui quello di Insigne che gestisce gli interessi anche di Danilo D’Ambrosio che piace molto a Pioli“. Dunque sarebbe l’esterno dell’Inter il vero interesse dei rossoneri che “stimano Insigne, anche se non rientra nei piani del Milan. Insigne al Napoli guadagna circa 5 milioni di euro a stagione bonus compresi ed il prossimo contratto si avvicinerà a quelle cifre. Il Milan non ha intenzione di investire tanto, ecco i problemi con Donnarumma e Calhanoglu“. Altra questione è legata alla posizione in campo di Insigne, in quel ruolo il Milan ha “Leao, Rebic e Hauge. Il vero obiettivo dei rossoneri è un trequartista che possa prendere il posto di Calhanoglu“.

Calciomercato Napoli: le trattative

Alcune dichiarazioni di Jorginho hanno fatto riaccendere i riflettori sul calciatore. Secondo Venerato in questo momento “il Napoli non pensa a Jorginho, calciatore che si è rivelato molto utile e che invece Benitez faceva giocare fuori ruolo. Lo voleva la Juve di Sarri ma non si fece nulla, ma ora anche senza il tecnico toscano continua a piacere ai bianconeri. Tra due anni al Napoli a parametro zero? Magari“. Sul fronte allenatore Venerato annuncia che “Simone Inzaghi rinnoverà con la Lazio. Lotito ha saputo dell’interesse di Juventus e Napoli e si è affrettato a chiudere il rinnovo: triennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Al Napoli piace Fonseca, anche se mi dicono di non scartare il nome di Dionisi dell’Empoli“.