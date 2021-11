Lozano: “Spero di restare a lungo al Napoli, vi spiego tutto”

Hirving Lozano parla ai tifosi del Napoli e chiarisce la sua posizione dopo l’intervista in cui ha detto di pensare ad un club più grande. Il messicano attraverso un lungo messaggio su Instagram, ha fatto sapere che quelle parole non le ha mai pronunciate. Nella giornata di ieri ha scatenato tante polemiche una sua intervista rilasciata ad una tv messicana, con annesso video, in cui Lozano fa sapere di essere felice a Napoli ma di sperare di giocare in un club più grande. Interesse più che legittimo per un professionista, ma che ha fatto scattare più di una polemica. L’intervista di Lozano è stata dibattuta per tutto il corso della giornata di ieri, anche perché non è la prima volta che il messicano parla del suo futuro lontano da Napoli.

Lozano-Napoli: arriva il chiarimento

Attraverso i social Lozano ha voluto spiegare le sue parole, rivolgendosi ai tifosi del Napoli: “Le mie parole sono state prese dal contesto reale da qualcuno che ha un desiderio diverso da quello di dare l’interpretazione corretta e quindi le travisa“. Lozano dice che non è sua intenzione “ritrattare qualcosa che nemmeno ho detto. Sono i fatti che parlano da soli: Vivo a Napoli, i miei figli crescono, imparano e fanno amicizia a Napoli, gli amici di mia moglie sono napoletani, i miei vicini e amici sono napoletani, i momenti più belli della mia vita recente sono passati a Napoli. Lo devo ai tifosi del Napoli e trovo nella loro fedeltà motivo sufficiente per lasciare anima, vita e cuore in campo ogni volta che indosso la maglia del Napoli. Oggi gioco per il Napoli e mentre lo faccio, che spero sarà per molto tempo, non lo farò semplicemente perché è una squadra di calcio, lo farò perché il Napoli è dove vivo e dove sono felice, è casa mia e la difenderò a tutti i costi“.