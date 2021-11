“Le parole di Lozano avranno un peso, il Napoli può cedere, ecco le cifre”

Le parole di Lozano su un possibile addio al Napoli aprono nuovi scenari di calciomercato, c’è chi ipotizza un addio a gennaio. Il calciatore messicano non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, anche se il quando viene chiamato in causa ci mette sempre grande impegno. Il grave infortunio subito in estate ha ovviamente condizionato la preparazione del messicano, che cerca di trovare la forma migliore. Le parole di Lozano in cui dice di volere un club più prestigioso del Napoli ovviamente non fanno piacere alla società di Aurelio De Laurentiis. Il calciatore resta vincolato da un contratto molto lungo, fino al 2024, quindi se Mino Raiola vuole trasferire Lozano in un’altra squadra dovrà portare un’offerta molto vantaggiosa.

Lozano sul mercato? Ecco quanto vale

Durante la diretta di Radio Sportiva è stato fatto il punto sulle trattative con gli esperti di calciomercato.com. Si è parlato anche di Lozano e della possibile cessione da parte del Napoli. “L’intervista rilasciata dal giocatore in Messico ha sicuramente spiazzato tutti. C’è da dire che il contratto molto lungo rafforza la posizione del Napoli che lo ha pagato 40 milioni di euro. Dunque non lo cederebbe a meno di 45-50 milioni euro. Cessione di Lozano a gennaio? Sembra molto complicato, anche se non si può escludere nulla“.