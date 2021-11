De Luca tuona: “Lockdown per i non vaccinati”

Vincenzo De Luca chiede un lockdown per coloro che non si sono vaccinati, il presidente della Regione Campania dice: “Sarebbe il minimo“. Non usa mezze misure De Luca e si schiera al fianco degli altri colleghi presidenti di Regione che stanno valutando un lockdown per chi non è vaccinato. Una misura che servirebbe per contrastare l’impennata di casi da Covid 19. Basti pensare che l’impennata di casi c’è in tutta Italia, come esempio può essere portato il Veneto che registra 1500 nuovi casi Covid 19 ed un affollamento degli ospedali. La strategia del blocco per i non vaccinati è stata presa già in Austria, dove però i vaccinati sono molti di meno rispetto all’Italia.

De Luca però punta sul lockdown per i non vaccinati e dice: “In questo momento si comincia a capire quale sia la ricaduta negativa della scelta di assumere atteggiamenti irresponsabili. C’è gente che scambia l’irresponsabilità con le libertà democratica”.

Quarta ondata Covid: le parole di De Luca

Anche in Campania sono in risalita i casi da Covid 19, ecco perché è scattato l’allarme. Si rischia di minare di nuovo il Natale e le relative vendite, che andrebbero a pesare in maniera smisurata sull’economia reale, quella fatta dei piccoli commerciati che durante il periodo natalizio, riescono a mettere da parte gran parte del fatturato annuale.

Il lockdown per i non vaccinati richiesto da De Luca sarebbe una misura per arginare il problema, costringendo così tante persone a sottoporsi a vaccino. “Mi auguro che tutti dinanzi a questa quarta ondata capiscano che è dovere di tutti tutelare la salute degli altri. Mi pare del tutto evidente che chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi vaccinandosi ha dato prova di senso di responsabilità. Purtroppo – ha concluso il presidente della Campania – abbiamo a che fare con degli squinternati che invece di farsi il vaccino fanno i cortei”.