Green Pass illimitato: via libera definitivo dal governo Draghi, i dettagli

In Italia il green pass avrà validità illimitata per chi ha ricevuto la terza dose, il governo Draghi ha preso la decisione. Il tutto emerge durante una riunione di cabina di regine tenutasi a Palazzo Chigi sulle misure anti-Covid. Inoltre, il green pass illimitato dovrebbe essere garantito anche a chi si è contagiato dopo aver fatto due dosi ed è guarito.

Durante il consiglio dei ministri, ci sono state anche altri interventi per quanto riguarda le misure restrittive per il Covid 19, oltre alla discussione sulla durata del green pass.

Italia: green pass illimitato, cosa cambia

Alla fine del consiglio dei ministri, presieduto dal premier Mario Draghi è stata ufficializzata la decisione sul green pass per l’Italia. Ecco quanto riferisce Sky: “Il governo è poi intervenuto sulla durata del Green Pass per chi ha fatto la terza dose di vaccino, decidendo che il certificato rilasciato in questo caso non avrà scadenza, fatte salve nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano su un’eventuale quarta dose. Il pass sarà illimitato anche per chi si è contagiato dopo aver fatto già due dosi“.

L’intervento sulla durata del green pass è stato deciso perché dal 1° febbraio il certificato verde ha una validità di 6 mesi e non più di 9 mesi. Quindi se non ci fosse stata una variazione per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino, alcune persone rischiavano quindi di trovarsi senza il cosiddetto Green Pass booster e senza possibilità di rinnovo.