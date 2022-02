“Ambrosino che fenomeno” il Napoli lo ha blindato

Giuseppe Ambrosino è l’uomo del momento per il Napoli, l’attaccante della Primavera ha siglato due gol con la Spal. La squadra di Frustalupi ha vinto 4-2 la gara giocata oggi tra Napoli e Spal, decisivo l’ingresso dell’attaccante numero 10 Ambrosino che ha realizzato una doppietta quando il risultato era fermo sull’1-1. Due gol bellissimi quelli di Ambrosino che diventa una delle stelle della Primavera, in cui ci sono giocatori già molto interessanti. Cioffi ha fatto il suo esordio con la Fiorentina, ma si parla benissimo anche del portiere Idasiak, che sembra destinato ad un grande futuro in maglia azzurra.

Ambrosino nel radar di Spalletti

Il Napoli si gode Giuseppe Ambrosino, attaccante di 18 anni che sta stupendo tutti. La società di Aurelio De Laurentiis ha voluto blindare il giocatore con il primo contratto da professionista. Ambrosino è legato al Napoli fino al 2026 ed ha ripagato la fiducia con la doppietta alla Spal. A confermare la notizia del nuovo contratto di Ambrosino è Sky. In questo modo il club azzurro si è messo al riparo da possibili intromissioni di altre società che sono sempre molto attente ai giovani del territorio campano, fucina di grandi talenti, come ad esempio Insigne e non solo.

Di Ambrosino si parla molto bene, tanto che i tifosi sui social sono scatenati. “Questo è un vero fenomeno” scrive un utente, mentre c’è chi commenta: “Bisogne tenerlo in seria considerazione per il futuro, può essere un ottimo elemento anche per Spalletti“.

Senza la famosa scugnizzeria, progetto solo sponsorizzato da De Laurentiis, ma mai concretizzato, il Napoli ha il dovere di puntare sempre di più sui giovani del territorio. Napoli e non solo ha un serbatoio enorme di giocatori da cui attingere. Calciatori che possono arrivare senza grandi investimenti economici, ma bisogna crederci.