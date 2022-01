Mattarella presidente della Repubblica e Draghi Premier, il plauso di De Laurentiis

I partiti di maggioranza trovano l’intesa per Sergio Mattarella Presidente della Repubblica, interviene Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli è intervenuto nel dibattito politico italiano. Ormai i partiti della maggioranza hanno deciso di votare Sergio Mattarella come tredicesimo Presidente dell’ relu italiana, con Mario Draghi che viene confermato presidente del Consiglio dei Ministri. A questo punto tiene la maggioranza e per il momento non ci sono crisi di governo, con i partiti che dopo trattative e vari nomi hanno deciso di puntare sul presidente uscente.

Mattarella nuovo Presidente della Repubblica

L’ex governatore della BCE poteva salire al Quirinale, ma alla fine l’intesa è stata trovata sul nome di Mattarella. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli ha voluto fare i suoi complimenti. Ecco quanto scritto dal patron del Napoli: “Ho sempre auspicato che Mattarella e Draghi proseguissero insieme il risanamento del nostro Paese. A loro vanno i miei auguri di buon lavoro unitamente agli auguri di tutto il Calcio Napoli“.