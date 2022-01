Tottenham i tifosi contro Paratici: “Aiuta la Juventus”

I tifosi del Tottenham contro Fabio Paratici. Il direttore sportivo degli Spurs accusato di sistemare i bilanci della Juventus. Oramai sui social è già partito l’hashtag #Paraticiout con i tifosi del Tottenham su tutte le furie con Paratici. Il manager degli Spurs è pronto a portare nelle casse della Juventus 60 milioni di euro. Soldi che porterebbero Bentancur e Kulisevski al Tottenham, ovvero esuberi della Juve che ha assolutamente bisogno di fare cassa.

Paratici is juventus double agent he's here to make us pay 70mil for kulusevski and bentancur who are juventus bench warmers 😭😭#ParaticiOut pic.twitter.com/bVrfxPQS56 — ali 🇸🇳 (@Alli20i) January 29, 2022

Un vero sogno per i bianconeri vendere Bentancur e Kulisevski per quella cifra. In questo modo metterebbero a bilancio plusvalenze importantissime, oltre a recuperare i soldi che hanno speso per Vlahovic. L’attaccante ex Fiorentina è costato 75 milioni di euro, al netto delle tasse. Ora la Juventus deve rientrare in Champions League, altrimenti l’affare Vlahovic sarebbe un disastro per il bilancio dei bianconeri.

Ma in soccorso della Juve è pronto ad arrivare paratici che fa infuriare non poco i tifosi del Tottenham, che non vorrebbero vedere in rosa i due calciatori della Juve, soprattutto per quelle cifre.