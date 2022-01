Paratici e Conte in soccorso della Juve: 60 milioni per due giocatori

Il Tottenham di Paratici e Conte è pronto ad acquistare due calciatori dalla Juventus: piacciono Kulusevski e Bentancur. Le indiscrezioni che provengono dall’Inghilterra segnalano il Tottenham seriamente interessato ai due giocatori bianconeri. La valutazione della Juve per Kulusevski e Bentancur è di sessanta milioni di euro. In questo modo i bianconeri farebbero un colpo formidabile in tutti i sensi. Non solo potrebbero mettere a bilancio delle plusvalenze, ma farebbero entrare in cassa anche soldi freschi da investire nuovamente sul mercato. Quel mercato che ha portato a gennaio Dusan Vlahovic, pagato 75 milioni di euro alla Fiorentina.

Paratici e Conte sono intenzionati a comprare Kulusevski e Bentancur dalla Juventus. I bianconeri vorrebbero sfruttare questa occasione per rafforzare ulteriormente la rosa di Max Allegri già a gennaio. Infatti la Juve ha messo gli occhi su Zakaria, giocatore accostato anche al Napoli. Con la cessione dei due calciatori al Tottenham, l’affare può andare in porto negli ultimi giorni di calciomercato. “La Juve spinge per l’arrivo da subito di Denis Zakaria. Sul tavolo della trattativa col Borussia Moenchengladbach per il 25enne centrocampista svizzero in scadenza coi tedeschi la Juve avrebbe messo una cifra attorno ai 5 milioni più 2 di bonus” scrive Gazzetta dello Sport in uno speciale mercato.