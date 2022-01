1 Station Radio – “Strategia Napoli chiara, occhio a chi smentisce Amazon”

Jeff Bezos fondatore di Amazon vuole il Napoli. Una notizia che continua a circolare, anche perché non arrivano smentite ufficiali. In giornata il Napoli di Aurelio De Laurentiis si è affrettato ad intervenire sul rinnovo di Spalletti. La SSCN ha emesso un comunicato molto duro da parte della società partenopea, che vuole mettere a tacere tutte le voci sulla permanenza del tecnico toscano sulla panchina azzurra.

Una cosa che invece non è stata fatta quando si è parlato di Jeff Bezos interessato al Napoli. Una notizia lanciata da Luca Cerchione, che l’ha confermata a napolipiu. Va ricordato che la società di De Laurentiis si affrettò a smentire anche la voce che anticipava Amazon come sponsor del Napoli. Voce che poi fu confermata dopo qualche giorno, nonostante le smentite di rito.

Amazon-Napoli: le ultime di Cerchione

“La strategia comunicativa del Napoli è semplice: smentire tutte le fake news ed i chiacchiericci che girano intorno al club. Occhio, dunque, alle smentite di alcuni personaggi che si vogliono sostituire alla società su notizie delle quali non hanno contezza” ha scritto Luca Cerchione di 1 Station Radio su Twitter. Una lettura tra le righe che comunque fa capire delle cose.

Dopo il lancio della notizia ci furono smentite immediate. Il giorno seguente fu corretto il tiro si parlava di un interesse di Bezos, ma solo per Napoli e non per la squadra di Aurelio De Laurentiis. Effettivamente il miliardario americano già investe nella città con Blue Origin ed è interessato al distretto aerospaziale, oltre che all’area del porto di Napoli. Ma questo non esclude la possibilità che Bezos possa mettere gli occhi anche sulla squadra di calcio. Un investimento che sarebbe ampiamente alla portata del fondatore di Amazon, che potrebbe sfruttare il marchio anche in termini di visibilità in Italia e non solo.