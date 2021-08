Amazon nuovo sponsor del Napoli, per la prima volta un club di serie A avrà uno sponsor di manica. L’effige del gigante del commercio elettronico statunitense, sarà stampata sulle maniche della nuova maglia del Napoli griffata EA7.

AMAZON SPONSOR DEL NAPOLI

Il calcio Napoli ha annunciato la prestigiosa Partnership con un comunicato, pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro:

“La SSC Napoli è lieta di annunciare che, dalla stagione 2021/2022, Amazon sarà sponsor ufficiale di manica del Club azzurro. A partire dalla gara con il Venezia, in programma domenica 22 agosto, e sino al termine della stagione 2022/2023, il logo Amazon sarà visibile sulla manica sinistra della maglia azzurra. Il logo accompagnerà la SSC Napoli in tutte le competizioni ufficiali in programma, sia italiane sia internazionali”.

DE LAURENTIIS: “CON AMAZON PARTNERSHIP PRESTIGIOSA”

Il patron del Napoli ha già iniziato una collaborazione con Amazon a Los Angeles e Londra in un ambito di produzione televisiva, è onorato di rafforzare questo accordo anche in campo sportivo commentando così: “E’ un grande piacere per noi annunciare una partnership così prestigiosa con un marchio di eccellenza e di statura mondiale. Con Amazon abbiamo lavorato in piena sintonia sin dal primo giorno, costruendo un rapporto solido e un sodalizio imprenditoriale che può estendersi in maniera proficua e felice nel tempo mirando a obiettivi comuni”.

E-COMMERCE AMAZON – NAPOLI

Amazon non è solo lo sponsor del Napoli ma anche un partner per l’E-commerce. Dal 2018 sul sito del gigante statunitense c’è la possibilità per tutti i tifosi azzurri di trovare su www.amazon.it/napoli i prodotti ufficiali a marchio Napoli. Un passo innovativo, che ha portato la SSC Napoli a essere il primo club al mondo ad aprire una vetrina ufficiale su Amazon.

Gli azzurri sono sbarcati inoltre su amazon.es, amazon.fr, amazon.de, amazon.co.uk, amazon.com, amazon.nl. Conferendo un know how sempre più internazionale al club che da 95 anni compete nei più prestigiosi palcoscenici europei. L’obiettivo del Napoli per il nuovo percorso intrapreso insieme ad Amazon è quello di creare attività volte a celebrare la passione dei tifosi del Napoli presenti in tutto il mondo con il giusto connubio di innovazione e internazionalizzazione.