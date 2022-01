Napoli: “Spalletti già confermato, non serve altro” – il comunicato ufficiale

Il Napoli con un comunicato ufficiale prende posizione sulla conferma di Luciano Spalletti, la SSCN fa sapere: “Ha contratto fino al 2024“. In questi ultimi giorni si è parlato di un rinnovo di contratto per Spalletti da parte del Napoli. Un rinnovo che secondo Aurelio De Laurentiis non ha senso di esistere, dato che il tecnico azzurro è già confermato sulla panchina dei partenopei. Le indiscrezioni parlavano di rinnovo per Spalletti di due anni, ma secondo quanto fa sapere il Napoli il contratto è già firmato e quindi non c’è bisogno di prolungare. Per questo la società partenopea vede in questa esposizione mediatica, una volontà di destabilizzare l’ambiente.

Spalletti al Napoli: il comunicato della società

“Il Calcio Napoli contesta un certo giornalismo disinformato e approssimativo, che afferma “BISOGNA CONFERMARE SPALLETTI”. Ci troviamo di fronte a un tentativo di destabilizzare la squadra, la società o la tifoseria? Informiamo questi creatori di disinformazione che la SSCN ha un contratto con Luciano Spalletti che lega l’allenatore alla società fino a giugno 2024. Non c’è bisogno di confermare chi è già confermato“.

L’intervento del Napoli sulla questione Spalletti è stato chiaro e tempestivo. Questo fa intendere che quando non c’è nulla la società prova subito a smorzare le voci, per difendere, giustamente, i propri interessi. Mentre nulla è stato comunicato per una eventuale cessione del Napoli a Jeff Bezos. Da settimane si parla di questa prospettiva, da quando Luca Cerchione ha parlato dell’interesse del fondatore di Amazon. In questo caso la società di Aurelio De Laurentiis non ha preso alcuna posizione.