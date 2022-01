“Olivera nuovo giocatore del Napoli” arriva l’annuncio, le cifre

Mathias Olivera sarà un giocatore del Napoli, secondo Gazzetta dello Sport l’affare è stato definito nei dettagli. Per vedere Olivera in Italia bisognerà attendere giugno, perché durante il calciomercato di gennaio non c’è stata l’opportunità di chiudere la trattativa. Il Napoli per prendere il giocatore avrebbe dovuto vendere qualcuno all’interno della rosa. Si è provato con Ghoulam alla Lazio, ma la trattativa non è stata conclusa. A questo punto si tratta solo di attendere qualche mese, con Cristiano Giuntoli che sta facendo nascere il Napoli del futuro. Tante le trattative per il mercato estivo, la new entry è quella di Raspadori, ma anche la conferma di Anguissa ed i rinnovi di Juan Jesus e Rrahmani. Il Napoli dopo due sessione di quasi immobilità ha deciso di accelerare.

Napoli: preso Olivera i dettagli

“I due club hanno concordato cifre e modalità dell’operazione: la formula è quella del prestito oneroso per un milione di euro, con obbligo di riscatto incondizionato fissato a 11 milioni più 3 di bonus. Giuntoli ha spinto per averlo già entro la fine della sessione invernale di calciomercato, ma gli spagnoli non vogliono privarsi di un titolare a questo punto della stagione“.

Gazzetta dello Sport fornisce anche le cifre dell’affare che porta Olivera al Napoli: “L’esterno difensivo uruguaiano classe ‘97 arriverà in prestito oneroso per un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni più 3 di bonus“. Il Getafe ha deciso di non privarsi subito di Olivera per evitare di indebolire ulteriormente la formazione spagnola. La squadra di Quique Sanchez Flores naviga nei bassifondi della Liga ed ha solo quattro punti di vantaggio sulla zona salvezza. Secondo Gazzetta ci sono anche speranze per portare Olivera in azzurro entro la fine del mercato di gennaio, con Giuntoli che ci proverà fino all’ultima ora, provando a vincere le resistenze del Getafe.