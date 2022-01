CORSPORT – Napoli, rinnovi Juan Jesus e Rrahmani: arrivano conferme

Il Napoli punta ai rinnovo di Juan Jesus e Armir Rrahmani, Aurelio De Laurentiis ha già incontrato gli agenti dei calciatori. La situazione dei due calciatori è differente, perché Juan Jesus ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 con opzione per il rinnovo, mentre Rrahmani ha un accordo col Napoli fino al 2024. Entrambi i calciatori stanno avendo un buon rendimento, quindi il club non vorrebbe lasciarli sfuggire.

Juan Jesus ha dato la sua disponibilità a restare, ma ha fatto capire che deve esserci anche la volontà della società. L’arrivo del difensore brasiliano al Napoli è stata un’autentica intuizione di Spalletti, che ha preso un giocatore di grande personalità e rendimento, col minimo sforzo. Rrahmani è l’altra sorpresa, perché con Gattuso giocava pochissimo, mentre con Spalletti ha sostituito egregiamente il partente Manolas, togliendogli già da prima il posto da titolare.

Juan Jesus e Rrahmani: la situazione sui rinnovi

La redazione di Napolipiu ha già raccolto informazioni sulla volontà di De Laurentiis di tenere Juan Jesus e Rrahmani. Oggi arrivano conferme dal Corriere dello Sport: “Il programma tecnico sarebbe il seguente: confermare i tre difensori centrali che finora hanno garantito tutto e anche di più. Ben oltre le aspettative, nel caso di Juan Jesus. Il nodo principale, però, riguarda la coppia ritenuta deluxe: Rrahmani, titolare di un contratto in scadenza nel 2024 che secondo intenzioni sarà rinnovato“. La situazione sarà in evoluzione nei prossimi mesi, con marzo che dovrebbe essere il mese decisivo per portare a termine i rinnovi. Quello più complicato sarà sicuramente quello di Fabian Ruiz. Senza dimenticare Koulibaly, che però ha la volontà di restare. Ovviamente su tutte le trattative peserà la volontà di De Laurentiis di tagliare gli ingaggi per venire incontro ad esigenze di bilancio. Il tetto massimo di stipendi è stato fissato a 3,5 milioni di euro.