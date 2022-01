Il Napoli compra Anguissa: il riscatto è una certezza. I dettagli

Il Napoli riscatta Frank Anguissa, l’acquisto dal Fulham sarà definito dalla società gestita da Aurelio De Laurentiis. La strategia di mercato della SSCN in questo momento è chiara: la società è convinta di aver dato a Spalletti un’ottima squadra per giocarsi la qualificazione Champions League. Spalletti al momento è al secondo posto e si nutrono ambizioni di scudetto, quantomeno c’è tutta la volontà di provarci. Così a gennaio non ci sono state grandi manovre, anche perché gli azzurri con la rosa al completo sono più che competitivi. Mathias Olivera è l’unico che potrebbe arrivare sul fotofinish, oltre ovviamente a Tuanzebe, arrivato in prestito dal Manchester United. Con la Champions il Napoli può programmare nuovi acquisti per giugno, quindi Giuntoli ragiona soprattutto per il futuro.

Anguissa resta al Napoli

Uno dei tasselli da cui vuole ripartire il Napoli è il riscatto di Frank Anguissa. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Ce n’è un altro che il Napoli ufficializzerà con tutta la calma possibile ma non oltre il 30 giugno: il riscatto di Frank Anguissa. Queste sono le certezze, sì, ma parallelamente ci sono anche i piani futuri da discutere e definire insieme con i diretti interessati: questione rinnovi, signore e signori“.

Secondo il quotidiano il riscatto di Anguissa da parte del Napoli avverrà sicuramente “entro il 30 giugno un giocatore di proprietà del Napoli a tutti gli effetti. Sarà riscattato, altroché, e se mai qualcuno avesse nutrito anche un solo, piccolo dubbio, il club azzurro aveva capito che la storia sarebbe finita così sin dalla partita con la Juve. La prima: arrivederci a presto“. Altre conferme sono quelle di Juan Jesus che con Rrahmani dialoga per il rinnovo di contratto. Da definire la situazione di Mertens (contratto che scade nel 2022), così come quelle di Ounas, Malcuit e Ghoulam, anche se i due esterni di difesa sono vicini all’addio.