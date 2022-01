Radio Marte: “Ghoulam-Lazio a luglio a parametro zero. Olivera, ecco la verità”

Goulam potrebbe andare alla Lazio a parametro zero, sempre in estate al Napoli potrebbe arrivare Olivera.

Ghoulam alla Lazio a parametro zero e Olivera dal Getafe al Napoli. L’esterno algerino potrebbe ritrovare il suo ex mentore Maurizio Sarri, l’operazione potrebbe concretizzarsi nella sessione estiva del calciomercato. La redazione sportiva di Radio Marte ha spiegato al situazione legata all’arrivo di Olivera al Napoli e alla cessione di Ghoulam alla Lazio:

“Ghoulam alla Lazio a Gennaio?Non risulta. Sembra strano che possa prenderlo adesso. Al momento, su questo affare non ci sono conferme. Al massimo, sarebbe più immaginabile come operazione a parametro zero per l’estate, sulla falsariga di quanto accadde con Eleid Hysaj. L’idea è quella”.

Perdere subito Ghoulam, d’altronde, rappresenterebbe un problema per il Napoli: “Oggi, il Napoli non riesce a prenderne un altro, di terzino: per ragioni economiche e perché non ci sono giocatori trasferibili a gennaio. Mathias Olivera, ad esempio, si muove solo a luglio: la verità è che il Getafe, adesso, non te lo dà. Il Napoli, insomma, non può affrontare il problema di avere un esterno mancino in meno nella sua rosa”.