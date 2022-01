Napoli: colpo Olivera, definite le cifre. Manca solo l’ufficialità

Mathias Olivera sarà un giocatore del Napoli, l’affare è stato completamente definito. Arriverà a giugno in azzurro. Nei giorni scorsi ci sono state le smentite del presidente del Getafe e parzialmente quelle dell’agente, ma parole di facciata, perché Mathias Olivera si appresta ad essere un giocatore del Napoli. Il club azzurro ha definito la trattativa e si appresta a chiudere l’operazione. Fino ad ora Cristiano Giuntoli non lo aveva ancora fatto perché sperava di portare il calciatore a Napoli, già nel mese di gennaio. Questo avrebbe voluto dire l’addio anticipato a Faouzi Ghoulam che piace alla Lazio.

Olivera-Napoli: le cifre dell’affare col Getafe

Mathias Olivera sarà acquistato dalla società di Aurelio De Laurentiis, come anticipato anche da Sky nello speciale calciomercato. Ecco quanto scrive Gazzetta: “Discorso simile anche per quanto riguarda la scelta del terzino sinistro, che sarà l’erede di Faouzi Ghoulam. Qui il Napoli appare in fase più avanzata. Perché anche se

manca l’ufficialità Mathias Olivera sembra un affare definito in tutti gli aspetti: contratto (dovrebbe guadagnare poco più di un milione a stagione) e anche il costo del cartellino, che con dei bonus arriverà a circa 11 milioni. Il club azzurro voleva anticipare in gennaio l’arrivo del mancino con doppio passaporto – dunque sarà tesserato come comunitario – ma il Getafe non appare intenzionato a privarsene adesso“.

Il Napoli guarda alla prossima stagione, ecco perché De Laurentiis ha già incontrato Juan Jesus e Rrahmani per il rinnovo di contratto. Ma giugno sarà anche un mese importantissimo per le cessioni. Osimhen piace in Premier League, mentre Fabian Ruiz è finito nel mirino dell’Inter. De Laurentiis dovrà resistere, anche se qualora dovessero esserci proposte davvero importanti, allora il Napoli prenderà in considerazione qualsiasi offerta da qualsiasi club. Ovviamente la partecipazione alla Champions League, potrebbe aiutare De Laurentiis a resistere alle tentazioni.