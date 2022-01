Newcastle: duecentocinquanta milioni per dare l’assalto, anche, ad Osimhen

Il Newcastle vuole Victor Osimhen. La Premier League è meta gradita per l’attaccante del Napoli, che viene considerato un predestinato. Il club azzurro a fine stagione dovrà prepararsi all’assalto dei club inglesi per Osimhen. Piace all’Arsenal, ma piace pure al Newcastle. Il club gestito da Bin Salman, sceicco dal patrimonio sconfinato, ha visto evaporare il sogno Dusan Vlahovic e vuole prendere un altro pezzo grosso dalla Serie A. Anche i Gunners avevano puntato l’attaccante della Fiorentina, ma ora sono alla ricerca di un altro centravanti.

De Laurentiis vende: attenti a Osimhen

Il nuovo Napoli di De Laurentiis non si farà scrupoli, così come è avvenuto in passato è pronto a vendere chiunque: l’importante è portare soldi in cassa. Il patron ha urgenza di chiudere il buco in bilancio, cosa che potrà avvenire con l’eventuale partecipazione alla Champions League. Ma se qualcuno arriverà con buone offerte, allora si prenderanno in considerazione. Ecco perché non si può escludere nemmeno l’interesse dell’Inter per Fabian Ruiz.

Intanto il Newcastle prepara una campagna di acquisti estiva faraonica: il club inglese è pronto ad investire 250 milioni di euro, per comprare anche Osimhen, o quantomeno provarci. Secondo quanto fanno sapere dalla pagina de Il Napulegno, in Inghilterra l’attaccante nigeriano viene tenuto sotto stretta osservazione, anche dai media. Tabloid e siti internet seguono con estremo interesse Osimhen, perché sono certi che qualche club inglese proverà a fare il colpo. Osimhen è nel mirino della Premier, ora toccherà a De Laurentiis decidere se resistere all’assalto, oppure cedere alle lusinghe dei top club britannici.