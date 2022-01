Bilancio Napoli: rosso preoccupante, cresce il marchio e lo stipendio dei De Laurentiis

Bilancio in rosso per il Napoli che vede i ricavi abbassarsi a causa della crisi pandemica, crescono gli stipendi della famiglia De Laurentiis. A crescere è anche il valore del marchio, che fino a poco tempo fa era quasi vicino allo zero, mentre ora con le operazioni di marketing della società sta ha avuto un rialzo fino a 75 milioni di euro. Quello che preoccupa maggiormente è il rosso in bilancio del Napoli che arriva 58 milioni di euro di perdite.

Bilancio Napoli: analisi di Calcio e Finanza

“La società di Aurelio De Laurentiis nella stagione 2020/21 ha fatto registrare ricavi, plusvalenze comprese, pari a 228 milioni di euro” scrive il portale specializzato che analizza anche il lavoro di produzione: “Si tratta di una cifra complessiva in calo del 17% rispetto dai 274,7 milioni del bilancio chiuso al 30 giugno 2020. Tra le principali voci nel valore della produzione per il Napoli, i ricavi da diritti tv sono in crescita a 123,6 milioni (121,2 nel 2019/20) di cui 100,4 direttamente dalla Serie A e 17,8 milioni dalle competizioni UEFA. Dimezzate invece le plusvalenze, che scendono a 48,8 milioni di euro (95,8 nel 2018720), con i ricavi da stadio praticamente azzerati – 39 mila euro – e sponsorizzazioni e proventi commerciali per 38,6 milioni“.

Sull’indebitamento del Napoli pesa inevitabilmente il calo degli ingressi allo stadio, ritornato di nuovo a decrescere a causa dell’emergenza Covid 19.

Napoli: cresce lo stipendio dei De Laurentiis

Quello che cresce è il valore del marchio del Napoli che ora vale 75 milioni di euro, come spiega il Napoli nei documenti presentati. Secondo Umberto Chiariello, però, questi soldi sono serviti per tamponare le perdite strutturali dove anche alla mancata partecipazione alla Champions League.

Ma c’è un altro dato che cresce nei conti del Napoli e sono gli stipendi del Consiglio di Amministrazione, quasi completamente monopolizzato dalla famiglia De Laurentiis. Famiglia che potrebbe decidere di vendere il Napoli, almeno secondo le ultime indiscrezioni ed a causa della questione multiproprietà.