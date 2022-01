Chiariello: “Napoli, bilancio in rosso. Ecco il patrimonio di De Laurentiis”

Umberto Chiariello parla del bilancio del Napoli, secondo il giornalista la società azzurra è in forte perdita. Al momento la situazione del Napoli, in termini di bilancio, non è florida perché al “30 giugno 2021, ha perso circa 60 milioni di euro“. Chiariello scende nei dettagli e durante Campania Sport su Canale 21: “Il Napoli ha perso 110 milioni, così come l’anno prima, in cui ne aveva persi 100, bilancio poi sistemato con 90 milioni di plusvalenze. Bisogna poi ricordare le plusvalenze del famoso caso Osimhen“.

Secondo Chiariello il bilancio del Napoli è in perdita strutturale perché “perde 100 milioni di euro all’anno. Il monte ingaggi è salito a 150 milioni, ed è l’88% dei costi del Napoli: una cifra insopportabile“. Nel bilancio del Napoli c’è anche un altro parametro da tenere conto, ovvero la “rivalutazione del marchio, che prima valeva zero, ora vale settantacinque milioni di euro. Questo gli ha permesso di non erodere il paracadute“.

Bilancio-Napoli: quanto fattura la FilmAuro

Chiariello parla del bilancio del Napoli, nel giorno in cui Calcio e Finanza fa sapere che la famiglia De Laurentiis ha aumentato i propri stipendi. Ma il Calcio Napoli alimenta anche la FilmAuro che “cattura 12 milioni di euro all’anno: meno di un decimo del Napoli, che rappresenta il 94% dell’intera FilmAuro stessa“. Inoltre il giornalista svela anche il “patrimonio personale di Aurelio De Laurentiis che ammonta 200 milioni di euro, questo secondo Forbes. Attualmente il presidente del Napoli non è nemmeno tra i primi dieci presidenti in Serie A, in termini di patrimonio, quindi non può fare altro che autofinanziarsi”.

Sulla questione Insigne, Chiariello dice: “Per trattenerlo, sarebbero serviti quaranta milioni. E parliamo di un calciatore che non avresti mai più rivenduto. Una cosa che il Napoli non si può permettere, per questo deve fare player trading“.