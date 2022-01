Osimhen nel mirino della premier. Accuse gravi a De Laurentiis

Osimhen nel mirino di due club di Premier League, l’intermediario D’Amico, lancia gravi accuse verso De Laurentiis.

Victor Osimhen è tornato in campo dopo il bruttissimo infortunio allo zigomo. Il Nigeriano ha tanta voglia di riprendersi il Napoli, lo screzio con Politano in occasione del Derby campano contro la Salernitana è stato un segnale verso gli scettici. Osimhen ha superato il trauma anche a livello psicologico e vuole trascinare il Napoli.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica l’attaccante del Napoli non segna da 100 giorni e questo potrebbe incidere sul valore di mercato:

“Dall’ultimo gol di Victor Osimhen sono passati 100 giorni ed è un merito enorme del Napoli essere ancora al secondo posto della classifica, nonostante lo scontro frontale con il buco nero che ha inghiottito negli ultimi tre mesi l’acquisto più costoso (71 milioni più bonus) della storia del club.

La clamorosa operazione con il Lille è finita sotto la lente di ingrandimento della Covisoc e presto dovrà essere esaminata pure dal Collegio di Garanzia del Coni. Ha presentato ricorso l’agente internazionale Andrea D’amico: rivendicando il suo ruolo esclusivo di intermediario nella trattativa con la società transalpina e accusando Aurelio De Laurentiis di non averlo pagato per il lavoro svolto.

Osimhen, è il gioiello più appetibile nella vetrina azzurra e il presidente freme di conseguenza per rivederlo al più presto in campo, per il comprensibile timore che “VO9” possa svalutarsi a causa della sua lunga assenza. Due squadre della Premier – tra cui il Newcastle – hanno già fatto sapere di essere sulle sue tracce e in estate ritorneranno alla carica sul mercato”.